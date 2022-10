Dayane Mello al Grande Fratello Vip 7? Nel corso di Casa Pipol, Samara Tramontana, interpellata da Giovanna Abate e Le Donatella, ha svelato qualche piccolo retroscena sul reality show.

Dayane Mello al Grande Fratello Vip? “Era al telefono con Signorini”

“Io ho un sacco di talpe in giro per l’Italia. Una di queste era sul treno con Dayane Mello Milano Roma. Ed ha visto, mentre lei stava scendendo, che stava parlando al telefono con Alfonso Signorini e probabilmente stava parlando di un ipotetico ritorno al Grande Fratello Vip”, ha svelato Samara.

“Io sarei felicissima ragazzi. Qualora fosse vero, penso che una personalità come Dayane sia fondamentale in questo momento al Grande Fratello Vip per smuovere questa situazione tipo ‘pensione’. Non c’è aria di freschezza e nemmeno novità perché a casa noi ci stiamo addormentando”, ha commentato Giulia Provvedi.

“Era sul treno con Soleil, c’è stata la telefonata con Alfonso Signorini. Non si conoscono i contenuti. Però chiaramente nella Casa entreranno sei persone, ci saranno sei nuovi ingressi… chissà! Se ci pensate Giulia Salemi è rientrata a due anni di distanza, Dayane farebbe lo stesso percorso”, ha aggiunto Gabriele Parpiglia.

“Ha regalato tanto al GF Vip, ha affrontato una cosa personale molto dura. Qualora entrasse vediamo cosa ci riserverà…”, ha precisato Giovanna Abate.

Dayane Mello aveva affermato, in più di una occasione, di voler dire “basta” ai reality show: cosa ne pensate di questo cambio di rotta?