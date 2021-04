Dayane Mello e Mario Balotelli avvistati (di nuovo) insieme? Dopo avere parlato di lui offrendo a Chi Magazine una “mezza” smentita, la modella brasiliana potrebbe essere stata beccata ancora una volta con il calciatore.

Dayane Mello e Mario Balotelli, nuovo “avvistamento”

Con Mario Balotelli? Boh. Rispondo così, fa anche sorridere. Ci vogliamo bene a prescindere dalle nostre differenze di mentalità, siamo legati. Oggi né io né lui sappiamo cosa vogliamo nella vita, quindi perché dovremmo urlare al mondo cose che non sappiamo? Vedremo.

Queste le ultime dichiarazioni di Dayane Mello tra le pagine di Chi Magazine. Oggi, nelle storie Instagram di Deianira Marzano, spuntano dei probabili nuovi indizi che ci mostrano i due nella stessa stanza (oppure no?).

Il tetto della camera sembra molto simile (anche se le tegole sono disposte oggettivamente in maniera differente, una in orizzontale e l’altra in verticale) e, secondo gli amici di Novella 2000, Dayane, al momento della live tra Mario e suo fratello, si trovava in un hotel milanese.

Oh oh oh Dayane stava dormendo 😂😂😂 Ghost to Ghost con Balotelli… #PRELEMI pic.twitter.com/hEVvOXTSK6 — Angy Salemigirl (@AngySalemigirl) April 27, 2021

Tra l’altro gli amici di Twitter ci fanno sapere che Dayane avrebbe “bidonato” una live con l’amica Giulia Salemi per stare con Balotelli (ovviamente è scritto tutto con ironia – titolo compreso – giusto per precisare visto che questi sono proprio tempi cupi).