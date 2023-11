Davide Tresse e Sole, chi sono il marito e la figlia di Georgette Polizzi

Georgette Polizzi è una stilista che ha partecipato a Temptation Island con il suo marito Davide Tresse. La sua vita privata è stata segnata da eventi drammatici tra cui la diagnosi di sclerosi multipla. Nonostante le difficoltà ha realizzato il suo sogno di diventare mamma di una bambina, Sole, nata a marzo 2023.

Chi è Davide Tresse, il marito di Georgette Polizzi

Georgette Polizzi è nata a Vicenza il 21 maggio 1982. Ha sempre sognato di avere una figlia, per darle l’amore che non ha mai avuto e cambiare il destino.

La sua infanzia è stata costellata di violenza e abusi. Non ha mai conosciuto il padre, mentre la madre, che poi è morta in circostanze misteriose, la picchiava. Ha raccontato il suo passato nel libro “I lividi non hanno colore”.

Nel 2016 ha partecipato a Temptation Island con Davide Tresse, il suo compagno da 10 anni. I due si sono sposati nel 2020 in una cerimonia romantica.

Nel 2018 le è stata diagnosticata la sclerosi multipla, una malattia degenerativa che colpisce il sistema nervoso.

Per diventare mamma, Georgette ha dovuto sottoporsi alla procreazione medicalmente assistita, sospendendo la terapia per la sclerosi e sopportando gli effetti collaterali dell’interferone.

La piccola Sole è nata a marzo 2023, regalando a Georgette e Davide la gioia più grande della loro vita.

Tutte le curiosità sul marito

Davide Tresse è nato a Vicenza il 29 ottobre 1983. Ha un diploma di Tecnico industriale e fa l’agente di commercio. Ha anche una passione per la moda e ha collaborato con diversi brand come modello e fashion blogger.

Davide ha conosciuto Georgette Polizzi nel 2015 grazie a Instagram e dopo una settimana i due hanno deciso di andare a convivere.

Si sono sposati nel 2020 in una cerimonia romantica. Davide ha anche un tatuaggio sul corpo con la scritta “Centosettantasei” per ricordare le ore che sono passate dal loro primo incontro al loro innamoramento.

Davide Tresse ha affrontato un grave lutto nel 2017, quando è morto il suo padre mentre lui era in vacanza in Sardegna.