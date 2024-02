Dargen D’Amico, pseudonimo di Jacopo D’Amico, è un noto rapper, cantautore, produttore discografico e disc jockey italiano. Oltre alla sua musica, D’Amico è noto per un particolare accessorio che indossa sempre: gli occhiali da sole.

Ecco perché Dargen D’Amico porta sempre gli occhiali da sole

Dargen D’Amico è spesso visto con occhiali da sole, indipendentemente dall’occasione o dall’ora del giorno. Questo accessorio è diventato una parte integrante del suo look e ha suscitato molta curiosità tra i fan e il pubblico.

In diverse interviste, D’Amico ha svelato il motivo per cui porta sempre gli occhiali da sole. Innanzitutto, la luce intensa è fastidiosa per lui, sia quella naturale che quella artificiale, soprattutto quando è sul palco.

Gli occhiali rappresentano quindi una soluzione pratica per proteggere i suoi occhi dalla luce intensa.

Inoltre, D’Amico ha spiegato che gli occhiali da sole sono un segno di riconoscimento. In poche parole, viene riconosciuto dalle persone solo quando porta gli occhiali.

Questo dettaglio di stile è diventato così iconico che è difficile immaginare D’Amico senza i suoi distintivi occhiali da sole.

Gli occhiali da sole di Dargen D’Amico non sono solo un accessorio di moda, ma un simbolo del suo stile unico e della sua personalità. Che si tratti di proteggersi dalla luce intensa o di creare un segno distintivo, sono diventati un elemento chiave della sua immagine e non ha intenzione di appenderli al muro.

