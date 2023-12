Danilo Masella, chi è il padre di Paolo del Grande Fratello

Paolo Masella, famoso per la sua partecipazione al Grande Fratello 2023, ha aperto il suo cuore parlando del difficilissimo rapporto con il padre, Danilo.

Paolo Masella ha descritto suo padre Danilo come una persona normale, sottolineando che non è altro che il padre di sua sorella. Nonostante ciò, ha riconosciuto che l’uomo sia una persona buona, pur avendo i suoi difetti:

Non ho un legame con lui da tre anni. Al matrimonio di mia sorella c’era, ma anche a Natale o altri eventi capita che c’è. Non dico ‘se c’è papà non vengo’, non le faccio queste cose – ha spiegato – Però sono capace di accendere e spegnere. Passi da Danilo mio padre a Danilo e basta. Se mi fa una domanda gli rispondo, ma non ci parlo come parlerei con un padre.