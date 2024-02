Oriana Marzoli, durante una live su TikTok, ha svelato i motivi della rottura con Daniele Dal Moro raccontando alcuni croccanti retroscena che l’ex del GF Vip ha prontamente smentito tirando in ballo anche gli avvocati.

A Madrid gli parlavo dei reality fatti in Cile. Volevo andare a farne uno con lui, a lui gli è piaciuta l’idea perché ci sarebbero state competizioni fisiche ecc. Lo volevo con me. Una volta scoperto il cachet ha rifiutato. Rispetto: parola sconosciuta per lui.

Dover andare a lavorare non significa essere una cattiva persona. Non sono la donna che sta a casa solo per far contento un ragazzo.