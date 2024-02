Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si sono lasciati (ancora): ecco il motivo

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si sono lasciati (di nuovo). L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è tornato in pista con una live dove ha raccontato l’ennesima rottura.

Tra una parolaccia e l’altra (le buone abitudini non muoiono mai), Daniele Dal Moro, così come riportano i colleghi di Novella 2000, ha spiegato perché ha chiuso (ancora una volta) con Oriana Marzoli:

Stando alle parole dell’ex Vippone, Oriana avrebbe accettato di prendere parte a un altro reality show. L’ex tronista dunque, stufo del fatto che la sua fidanzata sia concentrata solo e unicamente sulla sua carriera, avrebbe deciso di mettere un punto alla relazione.

Ma dove rivedremo dunque Oriana Marzoli nelle settimane a venire? Stando a quanto si è mormorato di recente, l’ex Vippona potrebbe sbarcare in Honduras come naufraga della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Attualmente tuttavia nessuna conferma è giunta in merito da parte degli autori ma le indiscrezioni a oggi sembrerebbero essere sempre più insistenti.