Damiano David, leader dei Maneskin, furioso contro il gossip sul suo conto. Il cantante si è detto stufo degli ultimi pettegolezzi sulla sua vita privata in circolazione negli ultimi tempi. Damiano non ha mai particolarmente gradito l’invasione nella sua sfera intima, e lo ha dimostrato anche con questo suo recente sfogo social.

Nelle passate ore il frontman dei Maneskin, Damiano David, ha rotto il silenzio ed ha commentato in maniera dura le voci sul suo conto. Con ogni probabilità, il giovane artista farebbe riferimento alle indiscrezioni sulla presunta crisi con la fidanzata storica, l’influencer, attivista e modella Giorgia Soleri.

Dopo una salutare pausa social Damiano è intervenuto ieri con un tweet al vetriolo scritto in inglese, in cui sbotta:

Era stato Dagospia a lanciare nei giorni scorsi il gossip sulla presunta crisi tra Damiano e la Soleri scrivendo:

L’uscita di Damiano dei Maneskin ha in qualche modo smentito la presunta crisi con la fidanzata?

I got very sick the last few days, you people are definetly talking too much. I’m a human not a freaking toy.

— Damiano David (@daviddamiano99) January 14, 2022