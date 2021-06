Ex dama del Trono Over “rifiutata” da Uomini e Donne sogna il Grande Fratello Vip

Veronica Ursida è stata una delle protagoniste più controverse del trono over di Uomini e Donne. Intervistata da PiùDonna, ha svelato perché non torna in TV e sogna il Grande Fratello Vip.

Veronica Ursida dopo Uomini e Donne sogna il Grande Fratello Vip

Io non so se Maria De Filippi ha detto no e nel caso non so come mai. Ho chiesto di tornare. Ho detto alla redazione che quando avrei voluto mettermi di nuovo in gioco, quando il mio cuore fosse stato disponibile, glielo avrei fatto sapere. Poi sono diventata più insistente quando ho sentito che venivano mosse delle accuse nei miei riguardi. Io nella vita dico sempre “mai dire mai”. Tornare a settembre? se mi venisse chiesto da loro e io fossi single, direi di sì anche perché grazie a Uomini e Donne mi sono nuovamente innamorata dopo due anni di buio.

Veronica Ursida oggi sogna di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip:

È difficile togliersi l’etichetta di ex dama ma non mi dispiace io ero una dama della trasmissione quindi per me non è un’etichetta. Ma sono anche altro. E questo mi interesserebbe mostrare. Magari al Grande Fratello Vip. Lì farei uscire tutto quello che ha Veronica dentro. La mia follia, versatilità, empatia con le persone, la fragilità, anche la mia allegria. Il Grande Fratello è sempre stato il mio sogno anche quando facevano i casting per le persone non famose, a partire dai tempi di Pietro Taricone. Da sempre praticamente.