Cristina Scuccia ha sorpreso tutti annunciato la sua decisione di lasciare l’abito religioso. L’ex suora si è a lungo raccontata a Verissimo prima di lanciarsi dall’elicottero ed approdare all’Isola dei Famosi 2023 in qualità di naufraga. Qui, già nei primi giorni ha affrontato in maniera libera alcuni periodi delicati della sua vita ma a quanto pare potrebbe non aver ancora detto tutto di sé.

Cristina Scuccia ha un segreto all’Isola? Vladimir Luxuria insinua il dubbio

Negli ultimi giorni non sono mancate le indiscrezioni sul conto di Cristina Scuccia. Si è parlato, in particolare, delle presunte ragioni per le quali avrebbe deciso di spogliarsi dell’abito da suora, ma probabilmente sarà lei a svelarle all’Isola dei Famosi.

Ospite di Pomeriggio 5, l’opinionista del reality condotto da Ilary Blasi, Vladimir Luxuria, si è lasciata andare ad alcune rivelazioni che tra le righe direbbero molto di più di quanto detto realmente. “Che c’è Vladi, hai un sorrisino che conosco…”, l’ha incalzata Barbara d’Urso nella puntata di ieri. Vladimir ha quindi commentato:

Cristina mi piace molto e ti dico che è il personaggio con il quale mi identifico di più, perchè tutte e due abbiamo preso i voti, lei in convento, io in Parlamento. Due ex, mi identifico molto. E’ un personaggio molto forte, mi piace molto. Secondo me ancora non si è lasciata andare completamente. Perché sente di avere una responsabilità di rappresentanza anche della fede. Credo che dovrà dire ancora altri motivi per cui lei ha lasciato il velo. Quindi secondo me durante quest’Isola, forse, lei dirà qualcosa di più rispetto a quello che sappiamo adesso… e qui mi sto zitta.

“Se dice così vuol dire che…”, ha aggiunto Barbara, per poi fermarsi anche lei qui. Quale sarà il segreto tenuto finora custodito dall’ex suor Cristina?