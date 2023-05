Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono in crisi dopo il Grande Fratello Vip? La venezuelana, lontana dall’Italia per lavoro, è dovuta intervenire smentendo i gossip del momento.

Comunque ragazzi, sto leggendo delle cavolate che non capisco perchè. E’ tutto ok… torno in Italia martedì perché devo fare questo shooting. State tranquilli e sereni perché le cose che si dicono sui social non sono vere: va bene?