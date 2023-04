“Trovatene un altro!”, prima crisi per Cecchi Paone e Simone all’Isola dei Famosi: cosa è successo – VIDEO

Prima “crisi” di coppia per Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, naufraghi de L’Isola dei Famosi 2023 che hanno avuto un battibecco sotto il sole cocente dell’Honduras, ecco cosa è successo.

Simone, proprio in queste ore, ha avuto un forte crollo emotivo. Dopo aver aiutato Pamela Camassa a cucinare il riso per merito del sugo vinto nel corso della prova ricompensa, si è rifiutato – inspiegabilmente – di mangiare la sua porzione.

Simone e Cecchi Paone hanno discusso dell’attuale stato d’animo del primo che ha perso la pazienza nei confronti del suo compagno:

Oggi ho avuto un crollo, forse derivato da ciò che sento interiormente perché sto facendo un percorso e certe volte si può scendere per poi risalire. Ho bisogno di una persona che mi capisca e con cui posso parlare. Ad oggi non ne vedo una e non ti sento vicino.

Cecchi Paone, incredulo per le parole sentite, ha risposto per le rime:

E allora trovatene un altro. Se io non sono capace, trova qualcuno che lo sia. Io qui sono sempre lo stesso.

Simone si è accorto di avere avuto un crollo emotivo personale per via dell’attuale lavoro introspettivo che sta facendo nella sua vita e, proprio per questo motivo, dopo poche ore la crisi di coppia è rientrata con un abbraccio e un bacio.