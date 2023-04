A distanza di una settimana dall’inizio dell’avventura in Honduras, per Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini è arrivata la prima crisi di coppia all’Isola dei Famosi. Simone ha trovato il coraggio di affrontare il compagno, confidandogli di essersi sentito poco considerato.

Crisi tra Cecchi Paone e Simone all’Isola dei Famosi: i motivi

Il confronto tra Cecchi Paone ed il giovane compagno, in un primo momento non è stato particolarmente positivo, almeno alla luce della risposta del giornalista che, rivolgendosi al 24enne ha replicato con il classico: “Se non ti vado bene io allora trovatene un altro in grado di capirti”.

Il sereno però non è tardato ad arrivare e la coppia si è ricomposta con tanto di bacio che ha sancito la pace.Ma quali sarebbero i reali motivi della crisi avuta da Antolini all’Isola? Simone lo ha confidato a Fiore Argento alla quale, come riportano i colleghi di Biccy.it, ha riferito di aver agito in quel modo a causa dello stress accumulato:

Nei primi otto giorni ero impegnato e non avevo realizzato dove mi trovavo. Dopo mi è arrivata tutta la consapevolezza addosso e ho riversato tutto anche su noi come coppia.

Dopo un inizio tranquillo, per il ragazzo sarebbe giunta la stanchezza che, insieme allo stress, lo avrebbero gettato nello sconforto. Il naufrago ha però precisato:

Per questo è scoppiata la crisi. Ma adesso stiamo davvero benissimo. Mi sono sentito solo e ho parlato con Alessandro. Se non fossi stato qui, ma a casa mia non avrei avuto la forza di parlargli. Non l’avrei chiamato, qui stando sempre insieme ho voluto un confronto. Ma questa crisi ci ha avvicinati.

Simone Antolini ha poi spiegato a Fiore di essere molto contento della loro storia ed ha riservato ad Alessandro parole di stima ed amore: