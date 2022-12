Nella Casa del Grande Fratello Vip questa notte Sarah Altobello si è sentita molto male. La vippona era già a letto dopo aver litigato con Daniele Dal Moro ed ha chiesto l’aiuto di Alberto De Pisis.

“Ho una costola rotta!”, Sarah Altobello è stata male: svelato il motivo

A quanto pare, in base al racconto di Oriana Marzoli, la vippona avrebbe avuto un problema particolarmente doloroso:

Ha avuto un dolore forte al fianco. Dicevano che sono calcoli. Le hanno dato delle gocce…

Oriana svela che Sarah Altobello ha avuto i calcoli. Ecco perché stanotte è stata male pic.twitter.com/NlfJOGXC1Z — disagiotv (@disagio_tv) December 11, 2022

Non so voi, ma la sottoscritta ha avuto i calcoli alla cistifellea (con tanto di asportazione della stessa e pancreatite acuta) e vi assicuro di non aver mai provato un dolore più forte in tutta la mia vita.

Capisco perfettamente Sarah e la sua sofferenza.

Anche Alberto De Pisis ha confermato il malessere della vippona ma lo aveva associato maggiormente ad un problema di nervosismo dovuto al litigio con Daniele:

Ognuno ha la sua sensibilità e il suo modo di assorbire gli atteggiamenti. Sarah è stata male, urlava nel letto… stava male anche per la litigata e non perché le si è incrinata la costola come diceva.