Stefano Miele è stato chiaramente buttato dentro la Casa del Grande Fratello per creare delle dinamiche interessanti (e ci sta riuscendo). Oltre a sviscerare l’italiano improbabile di Perla Vatiero, il designer ha fatto perdere la pazienza anche a Greta Rossetti.

“Cose bruttissime”, Greta piange: le scuse di Stefano Miele

Proprio la Rossetti, infatti, da giorni fa comunella con Perla e tifa per i “Perletti” diventando la loro fan numero uno. Per questo motivo Stefano non ha resistito dicendo la sua in merito:

Posso dire? E’ un po’ patetico che la ex del tuo fidanzato adesso sia fautrice dell’amore con il tuo ex.

Greta è scoppiata a piangere e poi si è confrontata con Miele:

E’ il fatto del ‘patetico’ perché a me mi è venuto dal cuore. E’ stata molto tosta.

Nella notte le parole di Stefano portano ad un confronto con Greta 💥 #GrandeFratello pic.twitter.com/nOoh2Fs50h — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 21, 2024



Stefano e Greta si sono confrontati e lei ha affermato di essersi risentita:

Mi hai detto delle bruttissime parole. A parte patetica…

Stefano, anche in questo caso (e dal mio punto di vista) è stato perfetto:

Ti chiedo scusa. Ti ho trattato come una amica che conosco da molto tempo e mi conosce, questo è. Ho sbagliato e mi sono lasciato andare, ho preso troppa confidenza. Non capiterà più e ti ringrazio.

Stefano ha sbagliato

È stato istintivo nel fare quella battutaccia squallida

Lo ha capito. Ha chiesto scusa Mi dispiace dirlo ma Greta mi sembra che ci sta un pó marciando Ed ho la sensazione che sia stata SPINTA a farlo da chi in quella casa vuole fuori Stefano#grandefratello pic.twitter.com/jm6q9dR6B5 — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) January 23, 2024