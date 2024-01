La tensione nella Casa del Grande Fratello ha toccato livelli altissimi. Questa sera, come sappiamo, non andrà in onda la nuova puntata, slittata a domani, ma Perla ha tutta l’intenzione di far sentire la sua voce contro Stefano Miele dopo una lite avvenuta nella notte.

Perla e Stefano: lite accesa nella notte

Nel pomeriggio di oggi, Stefano ha raccontato a Beatrice della discussione avvenuta la scorsa notte con Perla. Il motivo? Alla Vatiero non andrebbe giù il fatto che l’inquilino stesse russando, rendendosi protagonista di una accesa lite:

Io voglio evitare momenti imbarazzanti di notte… Perla che mi aggredisce chiedendomi di smettere di russare ma… calma! Io sono sconvolto eh? Perla mi ha detto delle cose tipo parolacce di notte, senza neanche dirmi ‘scusami, potresti…’. No, mi ha beccato a me e mi ha aggredito di notte dicendomi… Non è neanche carino da dire ad alta voce, però… Ti giuro, una roba che io non ho mai visto in vita mia.

ma in che senso perla ha preso a paralocce stefano perche monia russava? in quella casa non stanno bene💀#GrandeFratellopic.twitter.com/4ofyyyZROv — 🔥Lara🔥 (@Lar02a) January 22, 2024

Stefano è poi entrato nel dettaglio e parlando con Beatrice ha svelato:

Ho salutato Letizia ieri sera, si è alzata Perla dicendomi… Dio mio, ma cosa ho fatto per meritarmi questo? Io ero tutto tranquillo, stavo andando a letto, capito? Ci eravamo appena un attimo rilassati.

La grande donna che stanotte si è alzata dal letto e ha preso a parolacce stefano perché monia russava. La sua maleducazione la fa vedere di notte a telecamere spente poi durante il giorno fa la maestrina di sto cazzo dando lezioni di vita!#GrandeFratellopic.twitter.com/6CqUFzbNxg — Fabiola🍓 (@Fabiola63445821) January 22, 2024

Questa mattina però, anche Perla si è sfogata con Greta in cucina:

Ma secondo te io ho bisogno di dire brutte parole? Io glielo dico in faccia il giorno dopo che ha rotto che russa. Il bello è che si è messa in mezzo pure Bea. Ma con me però si parte male! Hanno sbagliato proprio persona. Lei pensa che mi tocca e mi fa male? Lei mi scivola proprio. Pensa che mi metto a piangere per lei o che mi prende l’esaurimento qui dentro per lei? Io lo rovino domani… Io stavo esaurita ma io brutte parole? Brutte parole vuol dire che io l’ho chiamata p*ttana… capito? (riferito a Monia, ndr).

Perla, oltre ad accusare Beatrice di essersi messa in mezzo, ha smentito di aver dato della “p*ttana” a Monia – come avrebbe raccontato Stefano – per aver russato.

Domani, dunque, si prospettano scintille nel corso della nuova puntata del Grande Fratello?