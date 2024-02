Nel pomeriggio di oggi Greta Rossetti, parlando con Letizia e Paolo, ha fatto delle rivelazioni molto pesanti sul conto di Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi. Secondo i fan dell’attrice, la ragazza starebbe facendo passare Beatrice come una “molestatrice” agli occhi dei suoi inquilini.

Le rivelazioni pesanti di Greta su Beatrice e Vittorio

L’ex tentatrice ha raccontato ai due inquilini ciò che negli ultimi giorni Vittorio le avrebbe svelato senza microfoni rispetto a quello che sarebbe accaduto con Beatrice sotto le coperte.

Non sappiamo se le rivelazioni fatte da Greta siano reali o meno, se Vittorio le ha davvero confidato quanto poi riferito a Letizia e Paolo, ma le sue rivelazioni sarebbero particolarmente gravi e c’è già chi avanza la possibilità per lo staff di Beatrice di poter procedere per una denuncia per diffamazione.

Dalle parole della Rossetti, infatti, si intuirebbe che secondo il racconto di Vittorio, Beatrice avrebbe approfittato di lui sotto le coperte. Ecco le parole di Greta:

Mi ha detto anche altre cose… me le ha dette sia oggi che in pullman. Molto molto molto peggio di come pensavi… cose agghiaccianti, mi si è gelato il sangue… però lui ha paura di questa cosa, ha paura che esca, ha paura di quello che direbbero i genitori. Gliel’ho detto che se sta cosa esce fuori non passa normale. Lui dice comunque che… lui mi ha giurato che mai però! Mi ha detto il contrario, capito? Quello sì al contrario… a lui.

Di seguito il video e le reazioni del web.

Greta e Vittorio stanno facendo passare Bea come una molestatrice

