“Cosa mi è mancato di più”, Greta Rossetti lo svela dopo il GF – VIDEO

Greta Rossetti è uscita da poco dalla Casa del Grande Fratello, dopo aver passato un sacco di tempo lì dentro, dall’inizio di dicembre fino alla finale andata in onda lo scorso 25 marzo.

Dopo questa “pazza avventura”, la concorrente del Grande Fratello è tornata alla vita normale ed ha voluto raccontare come si sente e cosa le è mancato di più durante tutto questo tempo.

Greta ha svelato che in quando si trovava ancora nella Casa le mancava tantissimo chiacchierare con i suoi follower ed anche la sua libertà:

Ciao ragazzi, buona Pasquetta! Come state? Io mi sto prendendo qualche giorno per riprendermi. Non avete idea di quanto io dorma, tipo 20 ore su 24… Mi sento ancora un po’ stordita. Comunque adesso, sto andando a fare una passeggiata al parco perché non avete idea di quanto mi sia mancato camminare un po’ in mezzo alla natura.