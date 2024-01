Giuseppe Garibaldi, insieme al suo amichetto Massimiliano Varrese, ha partorito la nuova frase sconveniente nella Casa del Grande Fratello tirando in ballo Perla Vatiero.

La frase ambigua di Garibaldi: “Cosa ho fatto a letto con Perla?”

“Che hai combinato con Perla a letto?”, ha chiesto Massimiliano Varrese rivolto al coinquilino. Pronta la replica di Garibaldi: “Tutto quello che non ho fatto in questi 5 mesi”. “Hai fatto bene!”, è stato il commento conclusivo dell’ex Carramba Boy.

Chissà se Perla e Greta si indigneranno questa volta o se, al contrario, lasceranno correre visto che si tratta del loro amico del cuore che vorrebbe sputare addosso a Beatrice Luzzi.

Io non capirò mai per quale motivo personaggi come Garibaldi e Varrese vengano “protetti” così tanto.

