Sono diversi, ormai, i programmi di successo poi riadattati nella versione Vip. Dal prossimo primo settembre, anche la versione D’amore e d’accordo ne avrà una. Il programma condotto da Katia Follesa andrà in onda come sempre su Real Time e tra le coppie Vip non mancheranno volti provenienti da Uomini e Donne, Temptation Island e Amici.

Coppie anche da Uomini e Donne, Temptation e Amici nel programma di Katia Follesa

Subito dopo la nuova puntata di Cortesie per gli ospiti, dunque, ci terrà compagnia D’amore e d’accordo Vip. Il meccanismo non cambia rispetto alla versione classica: nello studio dello show ci saranno tre coppie pronte a sfidarsi a colpi di domande al fine di dimostrare quella più affiatata.

Secondo quanto reso noto da BlogTvItaliana.it, nella prima puntata si sfideranno Roberto Valbuzzi con sua moglie Eleonora Laurito, Donna Imma e Matteo da Il Castello delle Cerimonie e Francesco Facchinetti con la sua consorte Wilma.

Tuttavia ci saranno diverse coppie provenienti dai principali programmi Mediaset, a partire da Uomini e Donne: Clarissa Marchese e il calciatore Federico Gregucci; Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi; Natalia Paragoni e Andrea Zelletta.

Non mancano volti noti provenienti di Temptation Island: Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino; Georgette Polizzi e Davide Tresse. Due nomi anche da Amici: Veronica Peparini e Andreas Muller.

Tra le altre coppie protagoniste dello show di Katia Follesa, anche Benedetta Parodi con il marito Fabio Caressa, la make up artist ClioMakeUp con suo marito Claudio Midolo e il conduttore Alvin con sua moglie Kali Wilkes. Ed ancora, l’influencer Valeria Angione e il fidanzato Luca Di Girolamo; la youtuber Eleonora Petrella e il suo manager Marco Cortelli; la coppia di Matrimonio a Prima Vista Italia Martina Pedaletti e Francesco Muzzi.