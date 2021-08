Dopo i primi spoiler utili sul possibile tronista, sono emerse delle informazioni anche sul volto femminile che potrebbe diventare la nuova protagonista di Uomini e Donne.

Le prime news in rete sono state prontamente diffuse da Deianira Marzano che ha svelato alcuni dettagli sul possibile nuovo volto maschile del dating show:

Ciao Deianira. Se vuoi ho un nome del tronista uomo che farà parte del cast 2021/2022. Lo conosco perché è della mia città! Non mi sta molto simpatico e non so come l’abbiano selezionato. Si chiama Joele, anno 1995, abita in provincia di Venezia! È da due mesi che dice che sarà il tronista e in settimana è arrivata la voce in città.

È da giugno che ha fatto il provino e ha detto a tutti che era andato come tronista. E sabato ne ha avuto la conferma. Adesso sta girando già video presentazione. Sicura 100%.