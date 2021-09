Antonella Bravi e Tony De Leonardis si sono conosciuti durante il trono over di Uomini e Donne. Nel 2012 si sono sposati sperando nel “per sempre”. Purtroppo la crisi ha fatto capolino nel 2015 per concludendosi con il divorzio nel 2018.

A distanza di alcuni anni Antonella e Tony hanno deciso di provarci un’altra volta accomunati dall’amore per le loro cagnoline. L’ex coppia di Uomini e Donne si era sposata nel luglio del 2012.

Poi la crisi “dolorosa e tortuosa”, come aveva dichiarato l’ex dama tra le pagine del Magazine ufficiale del dating show.

A distanza di tre anni dal divorzio i due si sono incontrati casualmente in un centro commerciale per merito della cagnolina di Antonella che ha incominciato ad abbaiare alla vista delle sue due figlie che passeggiavano con Tony.

“Ho sentito il classico tuffo al cuore nel vedermela lì davanti in carne e ossa, dopo anni in cui ho sognato e temuto quell’incontro”, ha svelato l’ex cavaliere intervistato tra le pagine di Grand Hotel.

Attualmente i due si stanno sentendo ma vogliono andarci con i piedi di piombo:

Vogliamo fare le cose con calma per non rischiare di sbagliare ancora. Già una volta abbiamo disonorato il sacramento del matrimonio, che per due devoti come noi è un fardello pesantissimo da portare. Ci stiamo riscoprendo con gioia, assaporando ogni momento di questo nuovo inizio.