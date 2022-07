Da quasi una settimana è calato il sipario sulla sedicesima edizione dell’Isola dei Famosi e Pamela Petrarolo, una delle naufraghe, si è raccontata ai microfoni di Radio Radio, durante la trasmissione di Giada De Miceli, Non succederà più. Oltre a parlare della sua esperienza honduregna, l’ex ragazza di Non è la Rai ha fatto anche delle rivelazioni inedite.

Pamela Petrarolo, le confessioni dopo l’Isola dei Famosi: da Edoardo Tavassi a…

Pamela Petrarolo è ancora incredula all’idea di essere riuscita ad affrontare un’avventura del calibro dell’Isola dei Famosi. Tra sue paranoie, buio ed insetti, Pamela ha avuto quasi la sensazione di essere stata catapultata a Scherzi a Parte. Ecco cosa ha dichiarato a Non succederà più come riportato dalle colleghe di IsaeChia.it:

Sono ancora provata perché comunque vuoi o non vuoi sono stata 50 giorni fuori di casa, per cui è un tempo molto dilatato. Poi i 22 giorni su Playa Sgamadissima da sola sono stati duri, perché è stato uno spostamento inaspettato. Io pensavo di resistere da Natale a Santo Stefano e invece poi alla fine li ho fatti tutti e ti devo dire che mi è quasi dispiaciuto dover abbandonare quella Playa che ormai era diventata la mia casa in qualche modo.

Pamela Petrarolo non ha risparmiato qualche critica nei confronti di chi si è dato poco da fare soprattutto durante le prove, a partire da Lory Del Santo:

Lory Del Santo sicuramente è stata una di quelle che non ha fatto prove. Lei è caduta nell’androne del palazzo di casa sua. Ha fatto uno scivolone e ha fatto anche un intervento abbastanza importante quindi ha questa cicatrice. Fa l’Isola e non fa le prove. Per carità io non auguro il male a nessuno e mi dispiace tantissimo, però vuol dire che tu già parti con il deficit che hai, la cicatrice l’ho vista e posso immaginare che dolore lei avesse, però allora ti dico; parti per un reality che non puoi affrontare? Questo è un reality fisico. Come se uno partisse con una gamba rotta. Impossibile no?

A proposito di Edoardo Tavassi, Pamela Petrarolo ha ammesso di essere stata accolta molto bene da lui, da Guendalina, Carmen Di Pietro e Nicolas. A tal proposito la Petrarolo ha svelato cosa le avrebbe confessato Edoardo Tavassi su Mercedesz Henger:

Non gliene poteva frega di meno. All’inizio quando è entrata con Maria Laura mi ha confessato che sembrava gli piacesse, poi ha cambiato subito idea. Quando poi lei ci ha riprovato si è convinto che non fosse la persona adatta a lui. Tant’è che mi ha pure detto ultimamente quando siamo usciti tutti insieme “io non ho nessuna intenzione di conoscerla fuori”. Secondo me non è vero neanche il trasporto che Mercedesz faceva intendere di avere verso Edoardo. Aveva capito che era un personaggio forte allora avrà detto “mi alleo a lui così in finale ci arrivo”. Fondamentalmente se lei ha usato questo tipo di strategia le è pure uscita bene, perché è arrivata fino alla fine. Secondo me ha attuato una finta strategia. Da che mondo è mondo nei reality spesso la storia fa andare avanti.

Ed una confidenza gliel’avrebbe fatta anche Estefania Bernal: