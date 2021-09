Concorrenti Grande Fratello Vip – È tutto pronto. Dal prossimo 13 settembre Alfonso Signorini riaprirà i battenti della sesta stagione del reality show: chi ne uscirà trionfatore dopo la vittoria di Tommaso Zorzi? Nel frattempo, tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni, sono stati presentati ufficialmente tutti i nomi che faranno parte del cast.

Concorrenti Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini presenta il cast ufficiale

Così come anticipato dal buon Davide Maggio, la lista ufficiale di concorrenti del Grande Fratello Vip 6 non differisce assolutamente dalle sue anticipazioni. A mio parere abbiamo un vero cast bomba con numerose mine vaganti, chi per un motivo chi per un altro.

Sophie Codegoni, Soleil Sorge, Tommaso Eletti, Jo Squillo, Katia Ricciarelli, Raffaella Fico, i nomi in grado di regalarci del sano trash.

Nella categoria “disturbatori” aggiungerei a mani basse: Francesca Cipriani e Giucas Casella.

Spazio anche per la “quota manzi” con Alex Belli, Andrea Casalino, Samy Youssef, Gianmaria Antinolfi e Aldo Montano.

Ci saranno anche le storie interessanti da raccontare che vedranno protagonisti in toto Manuel Bortuzzo ma anche Davide Silvestri, Ainett Stephens e Nicola Pisu.

Manila Nazzaro e Miriana Trevisan potrebbero rappresentare la parte “materna” del Grande Fratello Vip: donne sagge e strutturate.

E per l’angolo “non ne sentivano il bisogno”, personalmente aggiungerei Amedeo Goria e Carmen Russo.

In ultimo, la vera “incognita” di questa edizione: le tre sorelle Clarissa, Jessica e Lucrezia Maconnèn Hailé Selassié.

Curiosissima di vedere la nuova edizione del Grande Fratello Vip: voi che ne pensate?