Davide Maggio ha rivelato l’ultimo nome ufficiale che farà parte del cast di concorrenti del Grande Fratello Vip. Lui è l’attore Davide Silvestri, cugino di Kekko dei Modà ed ex volto storico delle soap opera.

Nato a Milano il 17 maggio 1981, Davide Silvestri si è inizialmente mosso come modello e nel campo della pubblicità. In seguito, all’età di 17 anni, ha dato il via alla carriera d’attore.

Non è alla sua prima esperienza in un reality show: nel 2003 ha preso parte alla prima storica edizione dell’Isola dei Famosi, dove si è classificato al quarto posto.

Attualmente vive in Brianza e produce birra.