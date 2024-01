I concorrenti del Grande Fratello: “sanno tutto”, cosa hanno scoperto fuori

Il Grande Fratello ha deciso di fare uscire i veterani della Casa per regalargli un giro in Spa. Al loro ritorno però, alcuni di loro sono rientrati con un carico di informazioni interessanti che hanno voluto condividere con gli altri concorrenti.

Ecco cosa rivela il VicoloDelleNews a tal proposito:

Giuseppe da ieri sera non rivolge la parola ad Anita Olivieri. È chiarissimo che è successo qualcosa tra loro che ha ferito il bidello. Lei si chiede quale sia il motivo del suo atteggiamento perché lui finora non lo ha detto.

Quando sono rientrati dalla “ gita fuori porta” sono apparsi alquanto strani. Beatrice Luzzi era giù di morale perché ieri era anche il giorno in cui la sua famiglia tumulava il padre scomparso una settimana fa.

In ultimo, anche Paolo Masella avrebbe ricevuto delle informazioni:

Paolo Masella, quando ieri sera è rientrato in Casa, a Marco Maddaloni ha indicato con le dita il numero tre e il numero uno. Per chi segue il calcio questo potrebbe il risultato di una recente partita della Roma.

L’uomo indice sicuramente mentre era in spa è venuto a sapere che la Roma ha perso 3-1 non solo lui non doveva sapere nulla, si è permesso anche il lusso di fare il figo e dirlo a Marco bah.

