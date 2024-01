Lo scorso mercoledì per Beatrice Luzzi è stata una giornata molto difficile dal punto di vista emotivo. Suo padre è stato messo sottoterra e il Grande Fratello ha pensato bene di organizzare una gita in Spa per i veterani.

“Attacco di panico”, Beatrice Luzzi “censurata” nel Tugurio del GF

Di ritorno, Beatrice Luzzi ha chiesto scusa alla sua famiglia per aver assecondato il programma ma, ovviamente, l’attrice non ha assolutamente alcuna colpa:

Vorrei fare un appello alla mia famiglia e scusarmi enormemente per non essere stati con voi ed essere uscita fuori a fare una cosa in cui non avevo voce in capito, scusatemi. mi dispiace tanto.

Chiacchierando con Fiordaliso, dopo la breve pausa in Tugurio, Beatrice ha raccontato all’amica di avere avuto un attacco di panico:

Non credo di aver mai avuto quella sensazione che ho avuto in tugurio a un certo punto… Non credo… immagino si potesse trattare proprio di un attacco di panico. Mi sentivo…

Questo momento, infatti, è stato prontamente censurato dal Grande Fratello: ecco il VIDEO.

Quella sensazione che ho avuto in tugurio, credo che fosse quasi un attacco di panico Vi prego la cucc ieri è stata proprio tanto male ❤️‍🩹❤️‍🩹 #grandefratello pic.twitter.com/ZNnT60e1e0 — M_art (@leo_Mmarti) January 18, 2024

La famiglia voleva intervenire

Dopo gli atteggiamenti poco rispettosi di Varrese la famiglia di Beatrice Luzzi voleva intervenire:

Heidi per questa storiaccia con Massimiliano, il padre se l’è venuta a riprendere, cosa che stavano per fare pure i miei familiari visto che glielo permettevano di fare qui in Casa e i familiari se la sono venuti a riprendere, forse avrebbero dovuto loro dare una regolata un po’ prima a Massimiliano.