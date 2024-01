Beatrice Luzzi è tornata a parlare di Massimiliano Varrese e la sua gestione del rapporto con Heidi Baci. Nella chiacchierata con Sergio D’Ottavi, la nostra attrice ha tirato fuori il fatto che anche i suoi parenti stavano per intervenire, stufi dei modi esagerati dell’ex Carramba Boy.

Beatrice come Heidi su Varrese: “I miei genitori volevano intervenire”

All’inizio del programma, Varrese e Heidi hanno avuto specie di frequentazione ma la situazione è diventata incandescente a causa di reazioni troppo pesanti da parte di Massimiliano, che hanno fatto allontanare piano piano la Baci.

Le cose si sono fatte insostenibili al punto che il padre di Heidi ha deciso di entrare in scena. Il signor Genti era entrato nella Casa del Grande Fratello e, dopo la chiacchierata, la giovane albanese ha preso la decisione di mollare tutto.

Qualche settimana dopo, Varrese ha iniziato con atteggiamenti poco rispettosi e parole forti rivolte a Beatrice Luzzi.

L’attrice, nel corso di una chiacchierata con Sergio, ha confessato di aver capito quanto fosse seria la situazione in cui si trovava.

E non solo, ha ammesso che anche la sua famiglia avrebbe voluto fare la stessa mossa, proprio come il papà di Heidi fece tempo fa:

Heidi per questa storiaccia con Massimiliano, il padre se l’è venuta a riprendere, cosa che stavano per fare pure i miei familiari visto che glielo permettevano di fare qui in Casa e i familiari se la sono venuti a riprendere, forse avrebbero dovuto loro dare una regolata un po’ prima a Massimiliano.