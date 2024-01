Beatrice Luzzi all’inizio di questo mese ha dovuto lasciare la Casa del Grande Fratello per qualche giorno per via della dolorosa morte del padre.

Proprio stanotte, l’attrice ha lanciato un dolcissimo messaggio indirizzato alla madre e la sua famiglia, affermando che oggi sarà con loro anche a distanza:

Ecco il VIDEO.

Mio amatissimo Babbo, sono qui a ringraziarti per tutto quello che mi hai dato: la vita prima di ogni altra cosa, cure attente che non hai mai lesinato, autostima, viaggi, libertà, ironia, mondanità e quel pizzico di follia che tanto ti contraddistingueva. Al tuo funerale, partecipatissimo, nessuno di noi ha pianto perché in cuore nostro sapevamo che era quello che volevi: andare via.

Era ormai qualche anno che eri stufo dei limiti a cui l’età avanzata aveva costretto il tuo spirito indomito, quando vedevo i tuoi amati nipoti ti rianimavi, è vero, e con poche battute riuscivi a trasmettere la tua infinita empatia, ironia e sense of humor ma poi stanco, ti accomiatavi nella tua stanza che era ormai la tua grotta. H

ai scelto di andare via in un momento che potrebbe apparire il peggiore, ma così non è. Fra i mille doni che mi hai fatto questo è stato l’ultimo e prezioso.

Mi ha permesso di salutarti prima di Natale. E trasmettendomi il tuo immenso amore mi ha detto che eri fiero di me. Non me lo avevi detto mai così chiaramente r convintamente come hai fatto quest’ultima volta, seppur condizionato dal dolore fisico o mentale.

E’ stata l’ultima volta, l’ultima di questa vita si intende perché siamo esseri infiniti, Babbo e le nostre molecole saranno connesse sotto mille forme per l’eternità. Addio Babbo vola lontano. E leggero. Tua. Briciola.