Un concorrente del Grande Fratello vorrebbe abbandonare il reality ma non può. O meglio, non vuole. Il motivo? A quanto pare, stando alle sue stesse parole, avrebbe a che fare con il contratto che ha firmato al suo ingresso.

Marco Maddaloni vuole lasciare il Grande Fratello

Come sappiamo, i concorrenti dei reality che decidono di ritirarsi anzitempo dal gioco possono andare incontro a delle penali. Anche nel caso del Grande Fratello funzionerebbe in questo modo e Marco Maddaloni lo sa bene.

E’ quanto emerso da alcune sue recenti conversazioni avvenute in Casa, durante le quali lo sportivo aveva fatto intendere la sua intenzione di non prolungare il contratto e di tornare dalla sua famiglia alla sua scadenza.

Dopo l’uscita volontaria di Fiordaliso avvenuta la scorsa settimana, Maddaloni aveva cercato di capire come la cantante avesse fatto senza andare ad intaccare il contratto ed il relativo cachet. Perché, quindi, Marco non ha ancora abbandonato il Grande Fratello? Proprio per evitare che gli venga decurtato il compenso pattuito nel contratto. Lo ha ribadito anche ieri, al termine della puntata, parlando con Sergio ed esprimendo il suo malcontento per la nomination ricevuta.

Un malcontento che, a suo dire, sarebbe legato al messaggio sbagliato che sarebbe giunto al pubblico e non tanto alla paura di uscire, dal momento che l’avrebbe già fatto se non rischiasse la decurtazione del contratto:

Mi dispiace ma per le tue strategie ci sono rimasto male. A me non me ne frega proprio perché io me ne voglio andare a casa dai miei figli ma con te ci sono rimasto male. Tu con quella nomination che hai fatto mi hai fatto avere torto e mercoledì mi farai avere un carico in più. Non me ne frega dell’uscita! Non riesci a capire… Tu fai capire a casa che io ho sbagliato.

A quel punto è intervenuta anche Rosy nel tentativo di far capire a Sergio le motivazioni dietro l’arrabbiatura di Marco:

L’ho nominato perché tanto mercoledì non si esce.

Guardate l’aggressività di Maddaloni e chiama Sergio “Scemo” ha ragione Beatrice su questo soggetto #grandefratello Ha paura per Mercoledì pic.twitter.com/RKxneEjZtR — Cristina (@witcher____97) February 13, 2024

Maddaloni, di contro, ha ribadito di non pensare affatto alla nomination ma ha anche lasciato intendere, neanche tanto velatamente, il suo desiderio di uscire:

Io sono il primo a voler uscire ma non posso perché mi decurtano il contratto. Se mi mandate a casa sono contento.

Secondo voci sul web, pare che Maddaloni non abbia rinnovato il contratto poiché impegnato prossimamente in delle gare, dunque la sua nomination sarebbe legata proprio alla sua possibile futura (ed a quanto pare imminente) uscita.

Maddaloni fingendo che non gli importi della nomination ha appena detto che lui è il primo che se ne vuole andare ma non può perché gli ‘DECURTANO’ il contratto #GrandeFratello — Ved (@red7583) February 13, 2024

Maddaloni “io non posso andarmene perché se no mi decurtato il contratto. Se mi mandate a casa io sono contento”… Ancora dubbi su chi votare? #grandefratello — A Mix Of THings (@AMixOfT) February 13, 2024

Maddaloni non ha rinnovato il contratto deve andare a delle gare per questo sta in nomination e uscirà pure pulito cancellando la bestemmia. — lara (@Afrodite1980) February 13, 2024