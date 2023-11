Comici Zelig, ecco il cast completo della nuova edizione: ospiti, streaming e quando andranno in onda tutte le puntate

Da giovedì 23 novembre 2023, preparatevi a far scattare i muscoli facciali perché Claudio Bisio e Vanessa Incontrada tornano in azione su Canale 5 con Zelig, il varietà comico che fa tremare dal ridere il piccolo schermo.

I maestri della comicità italiana sono pronti a far esplodere il Teatro degli Arcimboldi a Milano con spettacoli esilaranti e risate a non finire.

Lo show sarà in onda per tre giovedì di fila, il che significa tre settimane di puro divertimento garantito. Mettetevi comodi, sgommate sulla poltrona e preparatevi a essere travolti da una valanga di comicità senza freni.

E ora, rullo di tamburi, il cast completo di comici della nuova edizione di Zelig:

Max Angioni Maurizio Lastrico Leonardo Manera Antonio Ornano Vincenzo Albano Federica Ferrero Eddy Mirabella Marta e Gianluca Vincenzo Comunale Simone Barbato Federico Basso Davide Paniate Silvio Cavallo Andrea Paris Corinna Grandi I Senso d’Oppio

Ospiti, streaming e puntata

Fatevi sotto, ragazzi e ragazze, perché Zelig è tornato con tutto il suo splendore.

E se per caso vi perdete l’azione dal vivo, niente paura! Abbiamo il tuo piano B: puntate in streaming e repliche su Mediaset Infinity, perché il divertimento non aspetta nessuno.

Ecco la line up dell’esplosiva programmazione:

Prima puntata: giovedì 23 novembre 2023

Seconda puntata: giovedì 30 novembre 2023

Terza puntata: giovedì 7 dicembre 2023

La prima puntata è pronta a farvi rotolare dal ridere il 23 novembre con ospiti speciali. Teo Tecoli e i PanPers sono pronti a farci ridere a crepapelle, insieme a Beatrice Arnera. Quindi, preparate i popcorn, scatenate la risata e tenetevi pronti per un viaggio comico che vi farà dire: “Zelig, ti abbiamo aspettato troppo!”.