Come ha reagito Chiara Ferragni al video di Fedez con un’altra donna? L’influencer rompe il silenzio

Non è passato in sordina il video che vede Fedez a Monte Carlo insieme ad una giovane modella francese, mentre passeggia mano nella mano. In contemporanea, l’ex moglie Chiara Ferragni trascorreva il fine settimana con i figli a Madrid. Ma come ha reagito alle immagini del rapper con un’altra donna?

Chiara Ferragni commenta il video di Fedez con un’altra

La domanda non è arrivata direttamente a Chiara Ferragni, ma una sua follower, nelle passate ore, ha commentato proprio la paparazzata di Fedez con un’altra donna. E sebbene non ci sia stato un commento diretto dell’influencer, la reazione non si è fatta comunque attendere.

Come ormai è noto, Fedez nella giornata di ieri è stato immortalato mano nella mano con la giovane modella Garance Authié mentre si trovavano a Monaco, in occasione del Gran Premio di Monte Carlo di Formula 1. Il video che li ritrae insieme è inevitabilmente diventato virale (potrete vederlo in apertura).

A poche ore di distanza, Chiara pubblica una foto senza fare assolutamente riferimento alla vicenda del suo ex. Una utente però si sente di commentare: “Guarda visti gli ultimi sviluppi, posso solo dirti ‘good riddance’”, ovvero “Finalmente”, “Era ora”. La replica della Ferragni? Un cuore, che forse vale molto più di mille parole.