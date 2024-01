Clizia Incorvaia, ospite di Casa Chi, oltre a parlare del suo matrimonio con Paolo Ciavarro, ha svelato cosa ne pensa delle coppie che si sono formate durante l’attuale edizione del Grande Fratello soffermandosi su Letizia Petris e Paolo Masella.

Cosa penso di Paolo e Letizia? Non mi convincono tanto, credo che l’amore vero sia un’altra roba. Però è un’infatuazione ma non sento il sapore dell’eternità.

Io dopo aver sentito queste parole:



Clizia ha perfettamente ragione.

Questa coppia puzza di “fake” dal primo giorno. E se Paolo probabilmente sente un trasporto nei confronti di Letizia, lei se potesse…

Perché abbiamo scelto questa data? In primis per la malattia di mia suocera perché se Dio vuole a breve si dovrà operare quindi affinché lei si sia già operata e che arrivi in forze per il nostro matrimonio. D’estate io odio il caldo, io sono bilancia e mia suocera pure e Paolo pure. Il 10 ottobre è il mio compleanno e quindi l’11 ottobre è perfetto.

Invitati? Paolo ne voleva 4: i quattro genitori. Io ho 30 familiari, ho vissuto con 30 persone dagli 8 anni a 20 anni al villino di mia nonna, vivevamo tutti insieme. Il grande fratello l’ho fatto all’epoca quindi ti pare che non invitavo tutti loro? Quindi 30-40 solo i miei, poi gli amici storici che arrivano da tutta Italia. Saremo circa 80 ma ancora non li ho contati.