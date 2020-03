Clio MakeUp, famosissima in grande parte del mondo per i suoi tutorial dove mostra come truccarsi in maniera perfetta, ha condiviso una lunga serie di Instagram Stories, parlando con tutti gli estimatori della sua fortissima preoccupazione per come gli Stati Uniti stanno gestendo la pandemia del Coronavirus.

Clio MakeUp lascia New York: “Ho avuto paura”, fuga per il Coronavirus

Clio Zammatteo, a distanza di poche settimane dal secondo parto, ha deciso di andare via da New York per trasferirsi fuori città. Ecco le sue spiegazioni piangendo per la paura: