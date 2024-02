Perché si è scelto di non rendere nota la classifica di Sanremo 2024 nel corso delle prime serate della kermesse? Come abbiamo avuto modo di vedere fino ad oggi, al termine delle lunghe serate del Festival vengono svelate solo le top 5, ovvero le prime cinque posizioni. Quest’anno, la scelta di Amadeus è stata quella di rivoluzionare la classifica con un obiettivo ben preciso.

Il tema classifica di Sanremo 2024 è stato preso in considerazione anche nel corso della nuova conferenza stampa che anticipa la terza serata della kermesse. Le top 5 delle prime due serate hanno infatti evidenziato solo una classifica parziale e del tutto differente l’una dall’altra.

Tra le domande poste oggi in conferenza al direttore artistico e conduttore di Sanremo c’è stata anche quella sulla classifica: perché quest’anno si è scelto di non svelare quella intera nelle prime serate? E quando sarà mostrata? Amadeus ha preso la parola spiegando:

Fin dalla mia prima edizione del Festival di Sanremo, non ho voluto mettere i cantanti in difficoltà, ecco perchè non ci sono mai stati eliminati e stroncature. Nessun artista deve partecipare a Sanremo con la paura che la sua carriera possa finire. Anche per questo abbiamo deciso di cambiare il regolamento permettendo ad ogni cantante di presentare uno dei colleghi in gara. Per la stessa ragione abbiamo scelto di svelare solo i primi cinque classificati: tutti gli altri sono da considerarsi potenzialmente sesti.