Classifica finale Sanremo 2024, dal 30esimo al sesto posto: ecco tutte le posizioni in attesa di scoprire chi sarà il vincitore del Festival della Musica Italiana.

6° Mahmood

7° Loredana Bertè

8° Il Volo

9° Alessandra Amoroso

10° Alfa

11° Gazzelle

12° Il Tre

13° Diodato

14° Emma

15° Fiorella Mannoia

16° The Kolors

17° Mr. Rain

18° Santi Francesi

19° Negramaro

20° Dargen D’Amico

21° Ricchi e Poveri

22° BigMama

23° Rose Villain

24° Clara

25° Renga e Nek

26° Maninni

27° La Sad

28° Bnkr44

29° Sangiovanni

30° Fred De Palma

Ed ecco la top cinque, uno di loro vincerà Sanremo 2024:

Irama

Angelina

Geolier

Annalisa

Ghali

Meccanismo di voto finale

Nella finalissima, la quinta serata, in apertura verrà comunicata per la prima volta la classifica generale delle 30 canzoni in gara. Verranno reinterpretate nuovamente tutte le 30 canzoni in gara, votate dal pubblico attraverso il Televoto e al termine delle esibizioni, il pubblico conoscerà tutte e 30 le posizioni della nuova classifica generale. Dopo, le votazioni precedenti verranno azzerate e si procederà a una nuova votazione da parte delle tre giurie (Televoto, Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e Giuria delle Radio) dei primi 5 brani per poi arrivare al podio e alla canzone vincitrice del Festival.