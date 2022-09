Giovanni Ciacci dentro la Casa del Grande Fratello Vip 7 ci sta regalando aneddoti e perle interessanti sul mondo della televisione. Peccato che, ogni volta che affronta degli argomenti croccantelli, la regia lo censura prontamente.

Ciacci attacca Tina al GF Vip e fa una proposta a Maria De Filippi

Anche questa volta, parlando di Uomini e Donne, Ciacci ha potuto esprimere velocemente il suo pensiero e poi è stato censurato dalla regia. Giovanni ha svelato che vorrebbe andare nel dating show condotto da Maria De Filippi per difendere Gemma Galgani da Tina Cipollari, accusando l’opinionista – addirittura – di bullismo.

Ciacci ha detto che vuole difendere Gemma da Tina

Tina da casa che sta guardando la puntata:#uominiedonne #GFVIP pic.twitter.com/wmgopnvdG2 — (@reveluv2ne1) September 24, 2022

Non Ciacci che nomina Gemma dicendo che Tina la bullizza #gfvip — user fatina (@hashtagtr4sh) September 24, 2022

La scheda del concorrente

Costumista e curatore di immagine di moltissimi VIP, Giovanni Ciacci inizia il suo esordio in tv grazie all’amica Valeria Marini che lo chiama come curatore della sua immagine in vari programmi televisivi.

È cresciuto in una famiglia di sole donne: mamma, nonna, sorella e le zie. Con il papà non ha nessun tipo di rapporto poiché abbandona la famiglia quando era solo un bambino.

Partecipa a diversi programmi televisivi ed è ospite fisso dei salotti di Barbara D’Urso. Quest’anno è prontissimo a varcare la Casa più spiata d’Italia.