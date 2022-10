Ciacci “sputa fuoco” su Marco Bellavia: “Ce lo siamo levati dai coglion*”

Giovanni Ciacci, nella Casa del Grande Fratello Vip da due settimane, continua ad essere dalla parte sbagliata. L’ex assistente di Valeria Marini, dopo le ingiustizie contro Marco Bellavia, non si ferma nemmeno davanti al suo abbandono, avvenuto proprio nella giornata di ieri.

Stamattina Ciacci ha riaperto l’argomento con Charlie e Patrizia: “Mi ricordo, ho detto a Pamela: “Un Marco ce lo siamo levati dai coglion*”, lei rideva”.

Poi ha aggiunto:

Puntare, mirare, fuoco. Se vogliamo avere la sopravvivenza bisogna fare come gli elefanti, sennò finiamo come i mammut. Io un mammut non lo sono.

“Io non so se ne sono capace però hai ragione”, ha risposto Patrizia Rossetti.

La delusione (umana) di questo cast è la cosa più triste che abbia mai visto in TV in questo ultimo periodo.

Marco Bellavia è stato costretto ad uscire dalla Casa per via della sua fragilità e Ciacci continua a parlarne con cattiveria e senza empatia: ma vi sembra giusta una cosa del genere?

Ciacci tratta le persone come se fosse un cacciatore in cerca di prende.#gfvip pic.twitter.com/L1AqwXtB7v

— katycat (@LoLLoAmoroso) October 2, 2022