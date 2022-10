Nella Casa del Grande Fratello Vip, dopo il ritiro di Marco Bellavia, l’atmosfera è particolarmente tesa. Alberto De Pisis, scherzando con Antonella Fiordelisi, è stato interrogato in maniera inopportuna da Giovanni Ciacci (ma ha risposto in maniera perfetta).

Ciacci “interroga” Alberto: “Sei lesbica?”, l’assurda conversazione al GF Vip

Ciacci: “Sei lesbica?”

Alberto: “No tesoro e anche se lo fossi, sarei molto fiero di esserlo…”

Ciacci: “E allora come fai ad andare con la Fiordelisi?”

Alberto: “Hai perso un occasione per stare zitto su questo tema…”

Ciacci: “E’ una donna e non puoi andare con lei!”

Alberto: “Cosa vuol dire? Perché ha un organo riproduttivo.. Io non posso andare con una donna?”

Ciacci: “Sei bisessuale?”

Alberto: “No, Bisessuale no”

Antonella: “Però a lui può piacere anche una donna”.

Mi sento veramente in colpa per avere sottovaluto la Fiordelisi in tutti questi anni.

Ancora nel 2022, devo sentire questi discorsi da parte di un omosessuale che, peraltro, dice di avere subito numerose discriminazioni? Questo GF Vip continua a confondermi…