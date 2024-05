Le strade degli influencer sono infinite e a volte conducono direttamente sul grande schermo. Chiara Ferragni, imprenditrice digitale e figura iconica della sua professione entrerà nel cast del film “Maserati: a Racing Life”.

Questa produzione, con un budget superiore ai 100 milioni di dollari, è curata dalla Iervolino & Bacardi Entertainment, la stessa casa di produzione del film “Ferrari”, che vanta star di Hollywood come Adam Driver, Patrick Dempsey e Penelope Cruz.

Interpellato sull’argomento, l’amministratore delegato Andrea Iervolino non ha né confermato né smentito, aprendo, però, quantomeno allo scenario:

Vedo in lei un volto da attrice internazionale. Non le mancano le qualità per diventarlo. Essendo un produttore di film italiani internazionali, credo che Chiara potrebbe aiutare la diffusione del prodotto e contribuire a realizzare un’opera di qualità.