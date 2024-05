Fedez, nel nuovo singolo con Emis Killa i riferimenti alla rottura con Chiara Ferragni?

Quanto c’è di personale nel nuovo singolo di Fedez, Sexy Shop, in duetto con Emis Killa? Tanto, forse troppo, almeno secondo quanto rende noto Il Fatto Quotidiano online. A quanto pare, il nuovo brano che segna il ritorno sulle scene musicali di Fedez dopo il divorzio da Chiara Ferragni, avrebbe diversi riferimenti proprio alla fine del suo matrimonio.

Fedez e nuovo singolo con Emis Killa: riferimenti alla storia con Chiara Ferragni

Una storia d’amore importante, quella tra Fedez e Chiara Ferragni, e che a quanto pare si sarebbe conclusa con una serie di frecciatine reciproche e colpi bassi. Lui avrebbe già trovato un’altra donna (è ormai virale il video che lo vede mano nella mano con la modella francese a Monaco), lei invece starebbe continuando a prendersi cura dei figli e del cane Paloma.

Intanto, a proposito del nuovo singolo con Emis Killa, sarebbero state intraviste alcune frecciatine da parte del rapper: “L’amore non si fa nei sexy shop, sei stata come un Jackpot nelle slot e dopo mi hai mandato ko. Dici che sono un bastardo, ma per te io non cambio” e ancora “una storia infinita che poi è finita”.

E secondo il Fatto, “Ogni riferimento non è puramente casuale”. Se Fedez ha usato proprio le canzoni come ‘scusa’ per conoscersi ed innamorarsi, pare proprio che anche l’epilogo sia collegato alla musica del rapper.