“Tacco 12 senza sensi di colpa”, Chiara Ferragni e la stoccata a Fedez dopo il video con Garance Authié

Chiara Ferragni sempre più senza filtri nell’ultimo periodo. Dopo la fine del suo matrimonio con Fedez, l’influencer non avrebbe forse preso particolarmente bene la nuova frequentazione del rapper con la modella francese Garance Authié con il quale è stato recentemente pizzicato. E nel frattempo se la spassa giocando con i suoi fan.

Chiara Ferragni e la nuova stoccata a Fedez

Dopo il video virale di Fedez e Garance Authié, non mancano le stoccata di Chiara Ferragni sui social, da Instagram a TikTok. Di recente ha condiviso una faccia apparentemente disgustata su quest’ultimo social chiedendo ai suoi follower quale potesse essere la caption perfetta.

La sua preferita? Una stoccata bella e buona nei confronti del suo ex: “Finalmente potrò uscire col tacco 12 senza avere sensi di colpa”. Queste le parole del fan di Chiara, al quale l’imprenditrice ha messo il suo “like” ben visibile.

La Ferragni ha quindi ironizzato insieme al fan sulla differenza di altezza tra lei e l’ex marito, già ampiamente messa in evidenza negli ultimi anni sui social. Ed a proposito di scarpe, questa volta Chiara ha voluto togliersi qualche sassolino, riferendosi a tutte le volte in cui avrebbe pensato ai tacchi da indossare per non far sfigurare il marito.

Problema ampiamente superato, a quanto pare. Ma i like di Chiara Ferragni non sono finiti, in quanto avrebbe messo like ad altre caption tra cui: “Il mio ex ha un’altra bambina da portare all’asilo”, “Quando mio marito cerca di farmi ingelosire con la prima scappata di casa che trova”.