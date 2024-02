C’è un’altra bufera in arrivo per i Ferragnez? Tra Chiara Ferragni e Fedez sembra non esserci pace. In queste ore, infatti, una fotografia postata dall’influencer ha creato scompiglio sui social.

Chiara Ferragni toglie la fede: è rottura con Fedez?

Da quando è scoppiato il “caso pandoro”, le voci di crisi tra Chiara Ferragni e Fedez sono diventate più persistenti. Da avvocati divorzisti a compleanni del suocero, sembra che non ci sia pace per questa coppia.

Qualche giorno fa la tempesta sembrava fosse passata con Fedez che postava su Instagram foto felici di famiglia, e tutto sembrava essere al posto giusto.

Ma ora, cosa sta succedendo?

Il mistero è scaturito da una storia di Instagram di Chiara Ferragni. Una foto della sua mano, senza fede all’anulare, è diventata il nuovo enigma del web.

“Choose the magic”, ha scritto la Ferragni senza anello al dito.

Crisi, rottura definitiva oppure semplice dimenticanza?

Secondo i social proprio Chiara è solita togliere la fede: “La toglie sempre alla sera quindi se ha postato di mattina ci sta che non ci sia la fede. L’ha sempre fatto” si legge su “X”.

Cosa ne pensate?

Gli esperti di Ferragnez sanno se sia sparita la fede o se sia solita non portarla? Postare una foto del genere ha il sapore di un messaggio alla nazione… #ferragni #fedez pic.twitter.com/p17g4Nd1PB — Lorenza Sebastiani (@LoreSebastiani) February 19, 2024