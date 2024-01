Chiara Ferragni ed il Pandoro-gate continuano a popolare le numerose trasmissioni tv, con sommo dispiacere di Fedez che si è già espresso in un duro botta e risposta con Myrta Merlino. Ad occuparsi del caso, nei giorni scorsi, è stata anche la trasmissione Dritto e Rovescio.

Chiara Ferragni ed il primo commento in tv

Oltre al dibattito in studio con Cruciani: “Se fai il puro con la tua immagine, poi non devi sbagliare nulla”, ha commentato riferendosi a Chiara Ferragni. “Al di là della magistratura c’è una cosa chiara, abbastanza semplice: la beneficenza si fa solo in un modo, essendo trasparenti. E questa trasparenza non c’è stata”, ha aggiunto, prendendosi gli applausi del pubblico in studio.

La trasmissione di Paolo Del Debbio è stata la prima, dopo l’esplosione dello scandalo, ad intercettare Chiara Ferragni e strapparle poche parole. Raggiunta dall’inviato, l’imprenditrice si è limitata a dire:

Quello che dovevo dire l’ho già detto, spero che si risolva tutto presto. Sono totalmente fiduciosa nella magistratura. Grazie mille.

La Ferragni si è poi introdotta nello studio del suo avvocato, presumibilmente per discutere proprio sugli ultimi risvolti legati al caso che la vede coinvolta per truffa aggravata.