Stanno circolando voci riguardo a un presunto nuovo fidanzato per Chiara Ferragni? Le speculazioni sulla vita sentimentale dell’influencer sono diventate virali sui social media dopo la rottura con Fedez, suo marito e padre di Leone e Vittoria.

Le enigmatiche dichiarazioni rilasciate dal blogger Davide Maggio durante Pomeriggio Cinque, il celebre programma di approfondimento di Canale 5 condotto da Myrta Merlino, hanno creato il “panico”.

Maggio ha lasciato intendere senza fare nomi, ma ha fornito tre indizi interessanti: piazza della Scala, ex monastero di benedettine e passione per gli animali:

Per quel che mi risulta la Ferragni…. come dire, c’è chi l’ha consolata per bene! Diciamo che delle persone, una in particolare, le è stata molto vicina e l’ha supportata.

Piazza Scala. Lì c’è un grande teatro e sappiamo che i Ferragnez sono appassionati di teatro. Ho un altro consiglio: io indagherei su un monastero di benedettine. Io ve le lancio, voi approfondite.