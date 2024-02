Un anno fa Chiara Ferragni si sentiva libera sul palco del Festival di Sanremo. E quest’anno “torna” protagonista dietro una frecciatina di Fiorello, nella prima serata di Sanremo 2024, mentre guardava la kermesse da casa. Ma cosa è successo?

Chiara Ferragni, frecciatina di Fiorello a Sanremo 2024

Durante una gag di Fiorello fuori dall’Ariston, lo showman ha deciso di prendere in giro l’amico fraterno Amadeus esponendo uno striscione che sarebbe dovuto essere il mantello indossato nella passata edizione dall’influencer, durante la sua partecipazione al Festival nei panni di co-conduttrice.

Il “pensati libera” di Chiara Ferragni si è trasformato in “Ama pensati libero… è l’ultimo!”, in riferimento a quello che dovrebbe essere l’ultimo Festival condotto da Amadeus. E se da casa ha scatenato una certa ilarità, come ha reagito la diretta interessata?

Chiara Ferragni, che nel frattempo guardava da casa il Festival di Sanremo 2024, a quanto pare ha reagito nel medesimo modo, ovvero facendosi una risata e ricondividendo su Instagram l’immagine, seguita da una serie di emoji.

Chiara Ferragni reagisce alla gag di Fiorello. #Sanremo2024 pic.twitter.com/bLrHiuckzo — Trash Italiano (@trash_italiano) February 6, 2024