Chiara Ferragni e Beatrice Valli non si sopportano? Spunta il gossip

Beatrice Valli e Chiara Ferragni non si sopportano? Questa è l’indiscrezione lanciata da the pipol dopo l’arrivo di entrambe (con Marco Fantini l’una e Fedez l’altra) ad Ibiza.

A quanto pare, nonostante l’isola sia molto grande, i posti “vip” sarebbero sempre gli stessi e Chiara e la Valli starebbero facendo di tutto per non incontrarsi.

Le due si seguono su Instagram (ma questo non vuol dire proprio nulla) ma non sarebbero affatto grandi amiche:

Valli – Ferragni: vacanza a Ibiza con i mariti (Fantini e Fedez) evitandosi ‘attentamente’.

Da tempo circolano rumors sulla poca simpatia tra Chiara Ferragni e Beatrice Valli. In occasione di qualche evento mondano le due non sono mai apparse sorridenti insieme. Adesso entrambe si ritrovano con i rispettivi mariti e figli in vacanza, a Ibiza.

La ‘Isla’, pur essendo più grande di Formentera, si riduce col frequentare quasi sempre le stesse spiagge o ristoranti. Eppure le due non sono mai apparse insieme, mai incrociate nemmeno per sbaglio. Su Instagram si seguono. Ma dal vivo si ignorano. Come mai?