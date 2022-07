Beatrice Valli è finita al centro delle polemiche per alcune dichiarazioni decisamente too much svelando di avere dei grossi problemi a trovare delle babysitter per i figli (scomodando anche il reddito di cittadinanza).

Beatrice Valli ne spara una dietro l’altra: lavoro e reddito di cittadinanza

Come mai ultimamente spariscono tutti, donne delle pulizie, baby sitter etc? In realtà me lo chiedo anche io. Mi confronto con tantissime mamme, persone, e hanno tutte lo stesso mio problema. Non so cosa c’è nell’aria quest’anno. La gente non è che abbia tanta voglia di lavorare eh!

“La gente non ha tanta voglia di lavorare” non lo sentivo da quando frequentavo il liceo (e vi assicuro che non sono una “sbarbatella”).

Non contenta, la Valli ne ha sparata un’altra sul reddito di cittadinanza trovandosi d’accordo con una follower che lo considera il “male del mondo”:

Pienamente d’accordo! Parlo con tantissime persone che hanno attività, aziende e dipendenti e purtroppo è così.

Io invece mi chiedo come faccia certa gente ad avere un seguito social così grande (e “documentari” TV ad hoc sulle sue nozze) sparando certe castronerie.

Voi cosa ne pensate?