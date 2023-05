Chi vince Pechino Express? Incognita Federica Pellegrini dopo l’infortunio

Chi vince Pechino Express? Finalmente ci siamo: questa sera, giovedì 11 maggio, su Sky Uno e in streaming su NowTv andrà in onda la finale dello show prodotto da Banijay Italia. L’ultimo capitolo della sua “via delle Indie” arriva dopo ben 9 puntate e migliaia di chilometri macinati solo in autostop.

Chi vince Pechino Express? Giallo su Federica Pellegrini

Ma quale sarà la coppia che è pronta a vincere Pechino Express? A contendersi la vittoria sono in tre: Joe Bastianich e Andrea Belfiore “Gli Italo Americani”, Carolina Stramare e Barbara Prezia “Le Mediterranee”, Federica Pellegrini e Matteo Giunta “I Novelli Sposi”.

Secondo i pronostici la sfida dovrebbe essere tra Italoamericani e Novelli Sposi ma nulla può essere dato per scontato. Intanto, fino alla fine c’è l’incognita Federica Pellegrini: l’ex nuotatrice infatti, durante la semifinale è stata vittima di una brutta storta che l’ha portata ad arrivare ultima con grande fatica. Adesso, la possibilità di partire per l’ultima tappa dipende solo ed esclusivamente dal parere medico.

Solo ai nastri di partenza la Pellegrini di Battambang comunicherà alle altre coppie se potrà essere della partita anche in questa finale.

La coppia ad arrivare per prima al traguardo di Angkor si aggiudicherà un premio in denaro da devolvere a un ente benefico che opera nei Paesi visitati in questa edizione. Chi vincerà questa edizione di Pechino Express?