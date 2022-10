E’ un cast bomba quello di Pechino Express 2023. A breve i concorrenti partiranno per questa nuova avventura televisiva che li vedrà successivamente in onda su Sky e in streaming su NOW.

Il cast bomba di Pechino Express 2023: ecco i concorrenti ufficiali

La nuova avventura si svilupperà tra India, Borneo malese e Cambogia e sarà guidata ancora una volta da Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio (prima concorrente e oggi spalla del conduttore).

Ecco le coppie ufficiali: Giorgia Soleri e Federippi (Federica Fabrizio), Alessandra Demichelis e Lara Picardi, Joe Bastianich e Andrea Belfiore, Dario e Caterina Vergassola, Martina Colombari e Achille Costacurta, Federica Pellegrini e Matteo Giunta, Carolina Stramare e Barbara Prezja, Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo, Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero.

Sky ha annunciato le tappe di una rotta che si preannuncia veramente esplosiva: